أوقاف دمياط: توزيع وجبات على مرضى مستشفى الأعصر والقدم السكري والحروق

نظمت مديرية أوقاف دمياط، "قافلة الخير" الإنسانية، لصالح مرضى مستشفى الأعصر والقدم السكري والحروق بدمياط، تم خلالها توزيع 100 وجبة على المرضى.



وشملت زيارة المرضى والشد من أزرهم، ورفع الروح المعنوية لهم، وتقديم وجبات غذائية، وكذلك الدعاء لهم بالشفاء.



وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن الزيارة جاءت حسب توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيادة قوافل الخير للمرضى في المستشفيات الحكومية للشد من أزرهم في هذه الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.