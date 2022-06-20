إعلام لبناني: وزارة المالية تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية

أفاد موقع النشرة اللبناني، بأنّ وزارة المالية تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، رغم تأمين الأموال.

وقال الموقع إنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 مايو الماضي، المتضمن إعطاء ​وزارة المالية​ سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة ​لبنانية، لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وعلى الرغم من تخصيص ​مصرف لبنان​ مبلغ وقدره 35.3 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة وذلك لتسديد هذه المستحقات.

ورغم أن هذه المبالغ المستحقة هي متوجبة على لبنان كمساهمة من ​الدولة اللبنانية​ بموجب اتفاقيات قروض مع هذه الصناديق، لتنفيذ مشروعات وبنى تحتية بموجب قروض ميسرة وممولة من هذه الصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، مما دفع تلك الصناديق وأهمها الصندوقين العربي والكويتي، إلى اتخاذ إجراء بتجميد التمويل للمشاريع كافة الممولة منهما في لبنان، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيقاف مشاريع ​البنى التحتية​ كافة المتعلقة ب​الصرف الصحي​ في مختلف المحافظات، و​مياه الشفة​ في محافظتي الشمال وجبل لبنان، وكذلك مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر في محافظتي البقاع والنبطية.

وذكرت المعلومات أن صناديق أخرى ستكون مجبرة بحكم الاتفاقيّات المعقودة مع لبنان، إلى اتخاذ إجراءات مشابهة، أهمها البنك الإسلامي وبعض الصناديق العربية والأجنبية.