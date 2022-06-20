اختتام تمرين عسكري سعودي عراقي لرفع الكفاءة القتالية

اختتمت فعاليات التمرين العسكري السعودي العراقي المختلط "الأشقاء العرب 1"، في المنطقة الشمالية للمملكة اليوم الاثنين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القوات البرية السعودية شاركت مع القوات البرية العراقية، في التمرين المختلط "الأشقاء العرب 1"، الذي ركز على رفع الكفاءة القتالية، والعمل على توحيد المصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة.



وبحسب "واس"، فقد تضمّن التمرين الذي بدأ في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو الجاري، عقد "عدد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العسكرية والتدريب على استخدام المشبهات التكتيكية لتنفيذ سيناريو التمرين، والتعامل مع منظومات القيادة والسيطرة على المستويات كافة، والتدريب والتطبيق على أساليب الحرب داخل المناطق المبنية بموجب الخطط الموضوعة".



ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المختلطة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية.



وأكد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، أن تمرين "الأشقاء العرب 1" حقق الأهداف المخطط لها مسبقاً، حيث نفذت القوات البرية السعودية ونظيرتها العراقية دورها بنجاح، وأظهرت قدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية، وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مشيدًا بالمستوى الاحترافي في تنفيذ مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على التكامل في القيادة والسيطرة.