العراق: مقتل 4 من داعش بضربة جوية

أفاد بيان عسكري عراقي، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلات عراقية تمكنت من قتل 4 من عناصر داعش بضربة جوية في منطقة الرطبة.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت طائرات القوة الجوية من استهداف عجلة (سيارة) كانت تقل 4 إرهابيين، بينهم ما يسمى والي الأنبار المجرم أبو منصور، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".



وأوضح البيان أن قوات عراقية خرجت لتفتيش المكان الذي تم استهدافه، وعثرت على 4 جثث وعجلة مدمرة وحزامين ناسفين وبندقيتين ومسدس.