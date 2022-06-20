الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على التوقف عن عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية

حث كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين روسيا على التوقف عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال، قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنه إذا واصلت روسيا هذا المنع، فإنه سيرقى إلى كونه "جريمة حرب حقيقية".

وأكد أن استغلال "جوع الشعوب" كسلاح هو أمر مؤسف. وأضاف بوريل أن هذا "سيكون حقا شيئا ستتم محاسبة روسيا عنه".

كما شدد على أن أفعال روسيا، وليس العقوبات الغربية، هي السبب وراء أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة وارتفاع الأسعار. ويأتي تصريح بوريل ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للرد على ما يروج له الكرملين بشأن مسؤولية الغرب عن الأزمة.

وأضاف: "أريد أن أؤكد أن العقوبات الأوروبية ليست هي السبب في هذه الأزمة. فعقوباتنا لا تستهدف الغذاء ولا تستهدف الأسمدة".