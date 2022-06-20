كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 539 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 539 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 538 مليونا و968 ألف حالة.



وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز 6 ملايين و318 ألف وفاة.



كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و603 ملايين جرعة.



جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.