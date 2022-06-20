تايلاند: 1784 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند، 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و1784 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2166 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و500 ألف و828 حالة إصابة، من بينها مليونان و277 ألفا و393 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و449 ألفا و432 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و485 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 8782 حالة هذا العام حتى الآن.