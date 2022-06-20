كوريا الشمالية تتوقف فجأة عن استيراد منتجات مكافحة كورونا من الصين

أظهرت بيانات التجارة الصادرة عن بكين أن كوريا الشمالية توقفت فجأة عن استيراد منتجات الوقاية من كورونا ومكافحته من الصين في مايو الماضي، بعد أن اشترت كمامات للوجه وأجهزة التنفس الصناعي من جارتها في الأشهر السابقة.

وانخفضت حالات الإصابة الجديدة اليومية بالحمى في كوريا الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، منذ أن اعترفت الدولة المنعزلة لأول مرة في منتصف مايو، بأنها تكافح تفشي كوفيد-19. لكنها لم تكشف بعد عن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

ولم تستورد كوريا الشمالية أي كمامات للوجه أو أجهزة قياس الحرارة أو قفازات مطاطية أو أجهزة تنفس صناعي أو لقاحات من الصين في مايو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية اليوم الاثنين.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، استوردت كوريا الشمالية أكثر من 10.6 مليون كمامة للوجه، وما يقرب من 95 ألف جهاز لقياس الحرارة وألف جهاز تنفس صناعي من الصين.

وعرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقديم المساعدة لكوريا الشمالية، بما في ذلك في توفير اللقاحات، لكن بيونج يانج لم تستجب.

ونظرا لأن بيونج يانج لم تؤكد أبداً بشكل مباشر عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، قالت منظمة الصحة العالمية في يونيو الجاري إنها تفترض أن الوضع يزداد سوءاً.

وفي المجمل، تراجعت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية بنسبة 85.2 % إلى 14.51 مليون دولار في مايو الماضي من 98.1 مليون دولار في أبريل الماضي.