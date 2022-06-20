جلسة خاصة من فيريرا مع الونش بعد القمة

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عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، وذلك على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأشاد فيريرا خلال الجلسة بأداء الونش في مباراة أمس أمام الأهلي والمجهود الكبير الذي بذله ، مطالبا إياه بالمزيد في الفترة المقبلة.

كما منح فيريرا التعليمات والنصائح الفنية للاعب، استعدادا للمرحلة المقبلة في مشوار الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري. وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.