واصلت مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر، اليوم الأحد، حملاتها لضبط المتلاعبين بالأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث أسفرت عن ضبط 2.5 طن قمح بمركز الدلنجات بعد قيام أحد الأشخاص بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بشونة الدلنجات، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز كفر الدوار وتم ضبط مخبز لقيامه بتجميع 404 بطاقة تموينية للاستيلاء على الدعم، وضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن 5 جم و15 جم نقص في الرغيف الواحد، وضبط مخبزين للتوقف عن الإنتاج دون عذر قهري أو سند قانوني وجار الاستعلام عن مبيعات المخبزين للوقوف على مدى قيامهما باختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية.

كما تمكنت الحملة من ضبط بدال تموينى للتصرف في سلع تموينية بمبلغ 7000 جنيه. والاستيلاء على الدعم ، وضبط بدال تمويني لتجميعه سلعا تموينية بمبلغ قدره 20 ألف جنيه وذلك لإعادة بيعها في السوق السوداء بغرض التربح.