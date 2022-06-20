الشعبويون اليمينيون يفوزون بأغلبية مطلقة في إقليم الأندلس الإسباني

فاز حزب الشعب المحافظ في إسبانيا بأغلبية مطلقة مفاجئة في الإنتخابات الإقليمية في إقليم الأندلس اليوم الأحد، وفقا لنتائج رسمية لفرز الأصوات.



وفاز حزب الشعب بقيادة رئيس الإقليم خوانما مورينو بـ57 مقعدا من مقاعد البرلمان الإقليمي في مدينة إشبيلية، عاصمة الإقليم بعد فرز أكثر من 93% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات مساء اليوم الأحد.

وتشكل هذه النتيجة المفاجئة زيادة بمقدار 31 مقعدا مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل أربعة أعوام. وكان المطلوب ان يفوز الحزب بـ55 مقعدا لكي يفوز بالأغلبية المطلقة.

في غضون ذلك، فاز الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي كان يحكم الأندلس لعقود حتى عام 2018، بـ31 مقعدا فقط، ليحتل المركز الثاني بفارق كبير.

وجاء حزب "فوكس" الشعبوي اليميني في المركز الثالث بـ14 مقعدا.

وقبل الانتخابات، لم يستبعد مورينو تشكيل ائتلاف مع فوكس، إذا لم يحقق حزبه الـ55 مقعدا المطلوبة للحصول على الأغلبية.