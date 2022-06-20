ماليزيا تعلن تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا لأول مرة منذ عام 2020

أعلنت ماليزيا أنها لم تسجل أي حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، في مؤشر على السيطرة على الجائحة بعد عودة كافة مناشط الحياة لطبيعتها مؤخرا.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية برناما، اليوم الاثنين: "لأول مرة منذ 8 ديسمبر 2020م، سجلت ماليزيا صفر وفيات بكوفيد-19"، مشيرا إلى أن انتقال بلاده إلى مشارف المرحلة المتوطنة يتم قياسه بالبيانات.

من ناحية أخرى، قال جمال الدين إن نحو مليون و294 ألفا و255 طفلا، أو ما يعادل بنسبة 36.5 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة في البلاد، استكملوا التطعيم بموجب برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 لغاية أمس.