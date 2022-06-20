طيران الإمارات تطلب تسريع وتيرة تسليم طائرات أيرباص أيه 350

ذكرت شركة الطيران الإماراتية "الإمارات" أنها تجري محادثات مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص لتسريع معدل تسليم طلبيتها من طائرات أيه 350 ،في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بتسليم طلبية طائرات بوينج 777 إكس المتعاقدة عليها مع شركة بوينج الأمريكية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في ضوء عدم إمكانية تسليم الطائرات الأمريكية حتى عام 2025، تسعى طيران الإمارات الموجود مقرها في دبي إلى تسريع استلام طائرات أيه 350 من أيرباص، بمجرد وصول أول نموذج من الطلبية المكونة من 50 طائرة والمحتمل أن يكون ذلك في أواخر صيف 2024، بحسب تصريحات تيم كلارك رئيس الشركة الإماراتية في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال كلارك في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" في العاصمة القطرية "نجري محادثات مع أيرباص بشأن ضغط فترة تسليم الطائرات، بحيث نتسلم طائرتين شهريا... نسعى لاستلام الطلبية بالكامل خلال عامين لكي نزيد طاقتنا التشغيلية".



كانت بوينج قد أجلت في نيسان/أبريل الماضي موعد بدء تسليم طائرات 777 ماكس حتى 2025 وهو موعد متأخر 5 سنوات عن الموعد الأصلي الذي كان مقررا لبدء تسليم طائرات هذا الطراز الجديد.