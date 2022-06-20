لجان الدقي تستقبل طلاب الثانوية العامة

فتحت لجان الامتحانات بمدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بمنطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، للشعبة العلمية والأدبية، منذ الثامنة والنصف من صباح اليوم لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.



وحرص مسؤولو اللجان على تنظيم دخول الطلاب من خلال توجييهم بالتباعد بين كل طالب والآخر بمسافة تصل لمتر، حفاظا على الصحة العامة.



ووفرت اللجان مظلات لدخول الطلبة والطالبات، مع توزيع الكمامات الطبية والمعقمات لغير المرتدين، واستخدام بوابات التعقيم، فضلا عن أعمال التفتيش الذاتي للطلاب والتحذير من اصطحاب الهواتف الشخصية داخل اللجان.



وكثفت قوات الشرطة انتشارها بمحيط اللجان لتأمينها، وكذلك منع تجمعات أولياء الأمور، ووضع الحواجز الأمنية، إضافة إلى توجيه الدعوات لأولياء الأمور بالانصراف من محيط اللجان.