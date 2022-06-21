 مقتل شخصين في تحطم طائرة مروحية بمقاطعة نورث يوركشاير البريطانية - بوابة الشروق
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مقتل شخصين في تحطم طائرة مروحية بمقاطعة نورث يوركشاير البريطانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:43 م
أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخصين إثر تحطم طائرة مروحية في حقل بمقاطعة نورث يوركشاير، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).   

وذكرت الشرطة في بيان أن الحادث وقع بالقرب من قرية بيرتون في مدينة لونسديل بمقاطعة نورث  يوركشاير قبل منتصف النهار بقليل.  

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة نورث  يوركشاير:""لقي شخصان حتفهما نتيجة تحطم الطائرة، مضيفا أن ضباطا مدربين تدريبا خاصا يدعمون أسرهما".

وأوضح بيان الشرطة أنه يجري التحقيق لمعرفة السبب وراء تحطم الطائرة.

وأشار البيان إلى أنه لا يعتقد بأن أي شخص آخر كان على متن الطائرة. 

وحثت شرطة مقاطعة نورث  يوركشاير المواطنين على تجنب الاقتراب من منطقة الحادث.

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