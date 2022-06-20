لبنان يسجل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان: "الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية.. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين".

وأضافت: "مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الإفريقية بجنوب الصحراء (نيجيريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينشاسا، والكامرون وجمهورية اإريقيا الوسطى...)، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، والعلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة".

ودعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الوقاية، وهي التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض، وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.