واردات الصين من النفط الروسي ترتفع بنسبة 55% على أساس سنوي

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي في مايو الماضي، بنسبة 55% على أساس سنوي، على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين.

واشترى العملاق الآسيوي الشهر الماضي من روسيا نحو 8,42 ملايين طن من النفط، بحسب الجمارك الصينية. وتفوق هذه الكمية واردات النفط من السعودية، أول مزوّد نفط للصين تقليدياً.

في سياق غير بعيد، حث كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، روسيا على التوقف عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنه إذا واصلت روسيا هذا المنع، فإنه سيرقى إلى كونه جريمة حرب حقيقية.

وأكد أن استغلال جوع الشعوب كسلاح هو أمر مؤسف، متابعًا: "هذا سيكون حقا شيئا ستتم محاسبة روسيا عنه".

وشدد على أن أفعال روسيا، وليس العقوبات الغربية، هي السبب وراء أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة وارتفاع الأسعار.

يأتي تصريح بوريل ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للرد على ما يروج له الكرملين بشأن مسؤولية الغرب عن الأزمة.