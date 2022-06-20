تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الاثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1532 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 928 ألفا و919 حالة، كما سجلت شفاء 1591 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 909 آلاف و736 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2309 حالات، وذلك عقب عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1907 إصابات جديدة، وشفاء 1134 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593 ألفا و259 حالة.

وسجلت وزارة الصحة في العراق، 515 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وتماثل 225 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و332 ألفا و692 حالة، والشفاء إلى مليونين و304 آلاف و557 حالة بنسبة 98.8%، فميا بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفا و229 حالة.