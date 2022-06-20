أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن هناك مكاسب حققها الأبيض رغم عدم الانتصار على الأهلي في مباراة القمة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة القمة 124 التي أقميت مساء الأحد باستاد السلام في الجولة الـ 20 المؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال أمير في تصريحات إذاعية إن أداء اللاعبين والروح القتالية أهم المكاسب بصرف النظر عن النتيجة.

وأضاف: "كان الله في عون فيريرا في ظل الظروف الحالية وإجهاد اللاعبين وكثرة الإصابات والغيابات".

وأضاف: "فيريرا لم يكن لديه رفاهية الاختيار، واعتمد على لاعبين صغار يشاركون لأول مرة في القمة مثل سيد نيمار الذي لعب لأول مرة كظهير أيمن وأجاد".

وتابع أمير: "كانت لدينا رغبة في إثبات أننا سنعمل وسط أي ظروف صعبة تواجهنا بعد فترة من الإخفاقات في كأس الرابطة ودوري الأبطال، هذه من أهم المكاسب، أهم من الفوز بمباراة أو لقب الدوري".

وواصل: "نمر بفترة استثنائية من إيقاف القيد وإعارات بشكل عشوائي، لعبنا القمة بدون حارس مرمى ثالث"

لماذا تأخر سيف الجزيري؟

وعن تأخر عودة التونسي سيف الدين الجزيري من المشاركة مع منتخب بلاده الأمر الذي حرمه من التواجد في قائمة مباراة القمة قال أمير: "تلقينا خطابا من الاتحاد التونسي بشأن خط سير اللاعب، المشكلة الكبيرة التي عطلت وصوله أنهم عائدون من اليابان إلى دبي ترانزيت طويل"

وأضاف: "واجهنا مشكلة في التأشيرة الخاصة بسيف الجزيري.. بقى اللاعب في مطار دبي فترة أطول حتى أنهينا المشكلة، ووصل القاهرة الساعة 8 صباحا بينما كان المران الأخير قبل القمة، الساعة 3 عصرا".

وختم المشرف على الكرة قائلا: "إذا فزنا بأكبر قدر من البطولات بنهاية الموسم، سيكون إنجازا تاريخيا أو احترام الجماهير سعينا لآخر مباراة في الموسم، ولن نهد الدنيا بل سنبني للموسم المقبل".