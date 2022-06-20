السعودية توقع على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، معربة عن تأييدها لأهدافه الإنسانية الكبيرة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية، أن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي دكتور جلال العويسى والوفد المرافق له شارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عقب فوز المملكة ممثلةً في الهيئة بعضوية مجلس الإدارة، في الانتخابات التي أسفرت عنها الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حاليًا بجنيف، حيث تم مناقشة ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذي يهدف إلى تحفيز العمل الجماعي لتعظيم الاستجابة للأزمات المناخية والبيئية، خاصةً تجاه الفئات الأكثر معاناةً من آثار هذه الأزمات.

وأشارت إلى أن الميثاق يلزم الدول الموقعة بسبعة بنود رئيسة أبرزها: تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومساعدة الناس على التكليف مع آثار الأزمات المناخية، وتعظيم الاستدامة البيئية إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتعاون عبر قطاع العمل الإنساني وخارجه لتعزيز العمل المناخي والبيئي، وتعزيز القدرات على فهم المخاطر المناخية والبيئية ووضع حلول لها.

يذكر أن المملكة ممثلةً في هيئة الهلال الأحمر السعودي، كانت قد فازت بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة تستمر أربع سنوات، بعدما حصدت الممملكة أغلب أصوات مندوبي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاتحاد، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.