أحمد بلال يطالب برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

طالب أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة تغيير المسؤولين عن كرة القدم في مصر، مشيرا إلى أن الأهلي انجح منظومة كروية.
وقال أحمد بلال في تصريحات إذاعية: «ايهاب جلال مدرب محترم ورغم معرفته برحيله عن المنتخب إلا أنه أدار مباراة كوريا الجنوبية بشكل طبيعي».
وأضاف: «اذا كنت في موقف إيهاب جلال لرفضت خوض مباراة كوريا».
وواصل: «منذ متى نسمع إقالة مدرب المنتخب على الهواء! انا مع رحيل اتحاد الكرة، هل من المنطقي ان أكون لاعب كرة وأعمل في مجال الهندسة».
وتابع بلال: «لماذا مجال الكرة بالتحديد يشغله من لا يملك خبراته!، الأهلي أنجح منظومه إداريا وكرويا، لان من يديره "ناس بتوع كورة"».
واستكمل: «لابد أن يتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بالدوري، ليس من المنطقي أن يملك كل ناد 5 لاعبين».
وأتم: «هذا يؤثر بشكل كبير على مستوى اللاعب المصري، الاندية "بتستسهل شراء الاجنبي" دون الرجوع لقاعدة الناشئين التي تملكها».