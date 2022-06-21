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أحمد بلال يطالب برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

محمد جلال
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:57 م

طالب أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة تغيير المسؤولين عن كرة القدم في مصر، مشيرا إلى أن الأهلي انجح منظومة كروية.

وقال أحمد بلال في تصريحات إذاعية: «ايهاب جلال مدرب محترم ورغم معرفته برحيله عن المنتخب إلا أنه أدار مباراة كوريا الجنوبية بشكل طبيعي».

وأضاف: «اذا كنت في موقف إيهاب جلال لرفضت خوض مباراة كوريا».

وواصل: «منذ متى نسمع إقالة مدرب المنتخب على الهواء! انا مع رحيل اتحاد الكرة، هل من المنطقي ان أكون لاعب كرة وأعمل في مجال الهندسة».

وتابع بلال: «لماذا مجال الكرة بالتحديد يشغله من لا يملك خبراته!، الأهلي أنجح منظومه إداريا وكرويا، لان من يديره "ناس بتوع كورة"».

واستكمل: «لابد أن يتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بالدوري، ليس من المنطقي أن يملك كل ناد 5 لاعبين».

وأتم: «هذا يؤثر بشكل كبير على مستوى اللاعب المصري، الاندية "بتستسهل شراء الاجنبي" دون الرجوع لقاعدة الناشئين التي تملكها».


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