توقيع مذكرة تفاهم بين إيجاس وإي ميد ميدستريم لنقل واستيراد وإسالة الغاز

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شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومايك ويرث رئيس شركة شيفرون العالمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة شيفرون إي ميد ميدستريم ليمتد العالمية للتعاون فى أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر جاء ذلك وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والسيد جيف ايوينج، العضو المنتدب لقطاع أنشطة شرق المتوسط بشركة شيفرون؛ بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة لتمكين نقل الغاز المتاح من منطقة شرق المتوسط إلى مصر.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مفاوضات يتمكن من خلالها كل الأطراف من الاتفاق على المشروعات المستقبلية لتوجيه غازات شرق المتوسط من خلال إنشاء إطار عام لاستمرار المناقشات بين الأطراف.

ووفقاً للاتفاق تتشارك كلتا الشركتان فى نفس الأهداف حيث سيقوم الطرفان بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح فى شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية لكلا الطرفين بما فى ذلك إجراء أى دراسة ضرورية لإنتاج غاز طبيعى مسال منخفض الكربون.