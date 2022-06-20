رفع حالة الطوارئ ووقف الإجازات بإسعاف المنيا استعدادا للثانوية العامة

أعلن مرفق إسعاف المنيا، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ الكاملة لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في إطار الخطة الكاملة لتأمين الامتحانات.



ويتولى مرفق إسعاف محافظة المنيا مهمة تأمين الطلاب تحت رئاسة الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، فيما تم إلغاء الإجازات ورفع درجات الطوارئ القصوى وتقسيم المحافظة إلى أربعة قطاعات لكل قطاع فريق مرور على اللجان لتفعيل سرعة الوصول إلى البلاغ، وترتبط جميعها بغرفة العمليات المركزية.



من جانبه قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وتم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.



وأفاد الرشيدي، بأن امتحانات الثانوية العامة 2022، انطلقت اليوم في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء 21 اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات في المواد الدراسية الأساسية.



وأضاف أنه وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.



ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدي الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.