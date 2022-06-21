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تفريخ لاعبي غزل المحلة.. وزير قطاع الأعمال: مببصش على الدوري المصري

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:48 م
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن نموذج العمل المنفذ في نادي غزل المحلة، مرتبط بعدم شراء لاعبين بالملايين بالفريق الأول، وإنما الاعتماد على القطاع القوي للناشئين والتفريخ لهم حتى يسدوا الاحتياجات بالفريق، ثم بيعهم إلى دوريات أخرى بعد مرور عامين إلى 4.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة تتطلع للدوريات الأوروبية، معقبًا: «مببصش على الدوري المصري، بنبص للدوري الأوروبي والدول العربية».

وأشار إلى أن الوزارة تصرف جزءًا صغيرًا من الأموال على الفريق الأول، وتجلب باقي الموارد من الرعاية، قائلًا إنه يتطلع لأن يحقق النادي مركزًا ما بين الخامس والتاسع، على مستوى الدوري المصري، ويتمنى الفوز بالدوري خلال عام ما والقفز للمركز الثاني والثالث.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة قررت أن تستقل بالفريق الأول عن باقي النادي، متابعًا: «الأمر يحتاج رعاية، وخلال الموسم الثاني طرحنا حق انتفاع للاستاد وملاعب التدريب، وحقوق انتفاع لمدة 20 عامًا».

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