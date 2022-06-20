أحمد سعد عن ظهور الوشم على يده أثناء أدائه العمرة: كنت بداري الخياطة

روى المطرب أحمد سعد، تفاصيل الصورة التي التُقطت له وهو يؤدي مناسك العمرة، وظهر وشم على يده، وقد أثارت جدلا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "كان عندي جرح وعامل خياطة، الناس أخدت بالها من الجرح فعملت الوشم علشان أداريها".

وأضاف ساخرا: "99% من الشعب المصري أزهري بطبيعته.. سابوا العمرة وركزوا في الوشم".

وتابع: "أنا بتصور كتير وأنا باعمل حفلات فحبيت أتصور وأنا باعمل المناسك اللي تعتبر بالنسبة لي من أهم الحاجات في حياتي".

وأشار سعد إلى أنه تلقى تعليقات صادمة على الواقعة، قائلًا: "فيه ناس قالولي إنت كافر.. أنا كنت ماسك سبحة في إيدي قالوا ده لابس حظاظة".