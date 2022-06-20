محافظ الدقهلية يفتتح دورة تدريبية لتحسين أداء العالمين بالجهات الإدارية

افتتح أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، فعاليات دورة تدريبية لتحسين أداء ورفع كفاءة وتنمية مهارات العالمين بكافة الجهات الإدارية؛ لتطبيق منظومة المرتبات "payroll" قبل نهاية العام الحالي.

وقال مختار: أتمنى أن تحقق الدورة أهدافها المرجوة لجميع المشاركين، والاستفادة الكاملة من الموضوعات المطروحة بما يحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية لرؤية مصر 2030، مثمنا دور وزارة المالية في تطبيق العديد من البرامج الإصلاحية التي تستهدف رفع معدل نمو الاقتصاد الوطني ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه العالم.

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة المالية أن وزارة المالية تسعى بخطى متلاحقة نحو الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدي إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية والتي بدأت بإطلاق الشبكة المالية الحكومية المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا وفقاً للمعايير الدولية من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وغيرها من المنظومات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات التي تساعد في النهوض بالاقتصاد القومي ورفع كفاءته، ومن هذه النظم نظام المرتبات ليتم من خلالها ميكنة رواتب جميع العالمين بالدولة وصرفها بشكل موحد.