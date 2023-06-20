روسيا: ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 38 قتيلا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية والفيضانات واسعة النطاق بمنطقة خيرسون إلى 38 قتيلا، و 115 مصابا.

وذكرت مصادر من خدمات الطوارئ أنه "وفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 38 قتيلا و 115 مصابا، بينهم أشخاص نقلوا إلى المستشفى، بسبب انخفاض حرارة الجسم وإصابات أخرى"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

يشار إلى أن سد كاخوفكا تم تفجيره في السادس من يونيو الجاري، حيث يحمل الجانبان الروسي والأوكراني كل منهما الآخر مسؤولية التفجير. وقد اجتاحت المياه العشرات من القرى، وغمرت أجزاء من مدينة خيرسون.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الادارة العسكرية الإقليمية في خيرسون إن نحو 44قرية مازالت مغمورة تحت المياه، 27 قرية منها على الضفة التي تسيطر عليها أوكرانيا من نهر دنبرو، في حين مازالت المياه تغمر 1923 منزلا.