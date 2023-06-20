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سنغافورة تتصدر قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:38 ص

تصدرت سنغافورة قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم بسبب المعيشة الفاخرة، وذلك لأول مرة، حيث تسعى لتكون مركزا عالميا للأثرياء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تقريرا لمجموعة جوليوس باير السويسرية لإدارة الثروات أظهر أن سنغافورة، التي جاءت في المرتبة الخامسة عام 2022، تقدمت على شنغهاي وهونج كونج.

وتظهر جاذبية سنغافورة للأفراد الأثرياء من خلال ارتفاع الاسعار الذي يعاني منها المواطنون الآن.

وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء "أن معايير المعيشة المرتفعة وزيادة الطلب على البنية التحتية المحلية يعني أن الحياة في سنغافورة ليست رخيصة".


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