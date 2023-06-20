إصابة اثنين من رجال الإطفاء جراء حريق في أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا

أصيب اثنان من رجال الإطفاء اليوم الاثنين بإصابات طفيفة أثناء إخماد حريق كبير اندلع في أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا، حسبما قالت الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن الحريق اندلع في غرفة فنية في مدينة ملاهي "يوربا بارك" في منطقة "راست" بالقرب من مدينة فرايبورج، جنوب غرب ألمانيا، في حوالي الساعة 0440 مساء (1440 بتوقيت جرينتش).

وذكر قائد إدارة الإطفاء في المنطقة بيرنهارد فري إنه تم نشر نحو 400 رجال إطفاء وسيارات إسعاف وعناصر من الشرطة .

وقالت الشرطة إنه تم احتواء الحريق في "يوربا بارك". وكان المسؤولون قد طلبوا من كل الزوار مغادرة الملاهي بشكل منظم.

ومن المنتظر أن يتم فتح مدينة الملاهي غدا الثلاثاء، إلا أنه سيتم إغلاق المعارض التي تضرت من الحريق.