استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طوباس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة طوباس.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوصول شهيد، ومصاب بحالة مستقرة إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.



وأضافت أن الشهيد هو الشاب خالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما)، وقد تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة.



بدورها، أفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت مركبة كان يستقلها الشاب، وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده في المكان.









وفي منشور آخر، نفت الوزارة تلقي أي معلومات رسمية عن الحالة الصحية للشاب الذي أطلق الاحتلال النار عليه جنوب نابلس، مساء اليوم.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء حتى هذه الساعة إلى 171 شهيداً، منذ بداية العام الجاري.