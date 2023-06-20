محافظ البحر الأحمر يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بأحياء الغردقة

عقد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مساء أمس الإثنين اجتماعا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جهاز مشروعات البحر الأحمر بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الخاصة بالمياه والكهرباء والاطلاع على موقف دخول المحطات للخدمة بمدن المحافظة، وذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر.

واستعرض محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر خلال اللقاء عدد من محطات رفع الصرف الصحي التي دخلت الخدمة موضحا بأن هناك أكثر من ١٢ تقسيما وحيا سكنيا داخل مدينة الغردقة تم دخول خدمة الصرف الصحي بها وأن الشركة تستقبل على مدار اليوم المواطنين المتقدمين لعمل المقايسة الخاصة بكل مبني سكني للحصول على هذه الخدمة.

وفي ذات السياق شدد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رئيس مدينة الغردقة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإزالة جميع غرف الصرف في جميع المناطق التي تم دخول الخدمة بها مع إعطاء مهلة للأهالي (بحد أقصى 15 يوليو القادم) للتقديم على مقايسة الصرف الصحي

كما طالب محافظ البحر الأحمر ضرورة التنسيق بين شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب بعمل تقرير ودراسة مفصلة ودقيقة عن مشكلة الكهرباء بمحطة اليسر شاملا مقترحات وحلول مناسبة و فعالة.