الرئيس الأوكراني: لم نخسر أي أرض حتى الآن في الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين أن جيش بلاده لم يخسر أي أراض خلال الهجوم المضاد الجاري ضد المحتلين الروس.

وجاء في خطاب زيلينسكي المسائي "في بعض المناطق يتقدم مقاتلونا للأمام وفي بعض المناطق يدافعون عن مواقعهم ويقاومون اعتداءات المحتلين وهجماتهم المكثفة. لم نخسر أي مواقع .فقط مواقع محررة".

ووعد مرة أخرى مواطنيه بأن العلم الأوكراني الأزرق والأصفر سيرفرف في النهاية مرة أخرى فوق جميع المناطق المحتلة حاليا في الجنوب والشرق.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق ضد أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022، وتشن حربا عدوانية منذ ذلك الحين.

وقبل أسبوعين تقريبا، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا طال انتظاره، ووفقا للمعلومات الصادرة عن الجيش الأوكراني، فقد تم تحرير ثماني قرى ونحو 113 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ ذلك الحين.

لكن في الوقت نفسه، كان هناك في كييف حديث بشأن وجود مقاومة شرسة من الروس وعن "وضع صعب" على الجبهة.