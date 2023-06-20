أظهر تقرير حكومي ياباني، صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل الوفيات بين راكبي الدراجات الذين كانوا بدون خوذات وقت وقوع حوادث، في الفترة من عام 2013 إلى 2022 بالبلاد، كان أعلى بنحو 2.4 مرة مقارنة بمن كانوا يرتدون خوذات.

وبدأت اليابان، في أبريل الماضي، إلزام جميع راكبي الدراجات بارتداء الخوذات، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف التقرير، أن إجمالي عدد حوادث المرور الخطيرة والمميتة في عام 2022 انخفض بنحو 40 % مقارنة بعام 2013، في حين تراجع عدد الحوادث المرتبطة بالدراجات بوتيرة أبطأ بنحو 30 %.

وأكد التقرير، أهمية ارتداء الخوذات، مشيرا إلى أن إصابات الرأس مثلت 55.7% من أسباب الوفاة في حوادث الدراجات في الفترة من عام 2018 إلى 2022.

وارتفع عدد حوادث راكبي الدراجات السكارى في السنوات الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن 289 حالة في عام 2022.