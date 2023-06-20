حازم إمام: المنتخب سيواجه الجزائر أو كوت ديفوار قبل أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف حازم إمام عضو مجلس الإدارة المصري لكرة القدم، عن خطة إعداد المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة رسمية أمام المنتخب الإثيوبي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: «نسعى لتحقيق الانتصار أمام المنتخب الإثيوبي في المباراة القادمة، وفيتوريا حقق الهدف المطلوب منه وهو التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا».

وأضاف: «أتمنى أن يستمر فيتوريا بنفس النتائج الجيدة طوال مشواره مع منتخب مصر، ونسير بخطى ثابتة حتى الآن».

وأتم: «نحاول إقامة مباريات ودية قوية أمام الجزائر وكوت ديفوار، قبل المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي نستهدف التتويج بها».