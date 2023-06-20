يرى محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر عليه تطوير مستواه، والاهتمام بالجانب البدني في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ابتعاده عن المباريات مع عدد من المدربين يؤكد أنه لازال في حاجة للتطوير.

وقال عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "أفشة لاعب جيد ولكن مستواه ثبت على ما عليه، لكن هو مطالب بتطوير مستواه فنيا وبدنيا، وأداء الواجبات الدفاعية التي تعتبر شرط أساسي بالنسبة لمارسيل كولر للعب في تشكيلة الأهلي".

وأضاف: "حسين الشحات مشجع أهلاوي درجة ثالثة، ومن الصعب أن ينتقل لأي نادٍ آخر في مصر، وأسعار التعاقدات في الدوري المصري أصبحت كبيرة للغاية".

وأوضح: "محمد الشناوي قد يرغب في الرحيل والخروج من الباب الكبير للعودة مستقبلا أما اللعب أو العمل داخل النادي، ومحمد أبو جبل لا يناسب الأهلي، وأعتقد أنه بعيد عن أحمد الشناوي حارس بيراميدز لا يوجد حارس آخر يصلح للفريق، وعلي لطفي وشوبير لا يستطيعان تحمل المسئولية بمفردهما، خصوصا في ظل المنافسات القارية".

وتابع: "مركز حراسة المرمى لا يسمح فيه بالمغامرة مطلقا، ولذلك من الصعب عدم تأمينه بحارس قوي، ولا أفضل رحيل الشناوي عن الأهلي لهذا السبب".

وأشاد عبدالجليل، بما قدمه التونسي علي معلول مع الأهلي، موضحًا بأنه قد يصبح من الكوادر الإدارية مع النادي، كما أنه يقدم مستوى جيدًا في مباريات كثيرة رغم أنه تعرض لانتقادات في بعض الفترات.

وأضاف: "مروان عطية لاعب مميز وامتداد للاعبين الوسط الكبار في مصر، واختيار اللاعبين أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لأي مدرب، هناك مدربين يختارون اللاعبين بشكل جيد ويفشلون في تدريبهم بالشكل الأمثل".

وختم: "موسيماني مدرب جيد كان قادرا على خطف مباريات كثيرة مع الأهلي وهو ما نجح فيه أمام الزمالك في نهائي القرن، وأهنئه بتدريب الوحدة الاماراتي".