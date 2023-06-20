 النرويج تقرر تخصيص 23 مليون دولار لدعم السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا - بوابة الشروق
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النرويج تقرر تخصيص 23 مليون دولار لدعم السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 9:55 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلادها ستخصص 23 مليونا و328 ألف دولار لدعم السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية،" تزيد النرويج من دعمها للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا خلال العام الجاري بمقدار 250 مليون كرونة نرويجية بما يعادل أكثر من 23 مليون دولار حيث تشكل الحرب الروسية تهديدًا للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا خاصة أن وقوع حادث نووي في أوكرانيا سيكون له عواقب ليس فقط على أوكرانيا نفسها، ولكن أيضًا خارج حدود البلاد".

وأضافت أنه من 250 مليون كرونة، ستقدم النرويج 100 مليون كرونة نرويجية لدعم عمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا، فيما سيستخدم الباقي لتقليل مخاطر الحوادث التي تنطوي على إطلاق مواد مشعة، وللحد من مخاطر وقوع المواد المشعة في الأيدي الخطأ.

يذكر أن النرويج كانت واحدة من أوائل الدول التي سلمت معدات إلى أوكرانيا لتعزيز السلامة والأمن النوويين بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.


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