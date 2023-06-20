محافظ أسوان يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة كلابشة

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدينة كلابشة بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالي مساحة تصل لأكثر من 93 فدانا بزيادة قدرها 41 فدانا عن الحيز العمراني في عام 1996؛ لتصبح بذلك جميع مدن محافظة أسوان بإجمالي 10 مدن تم الانتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجى لكل منها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية لكافة المدن والقرى والتوابع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعلي ياسين رئيس مدينة كلابشة.

وقال اللواء أشرف عطية إن اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كلابشة سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية، مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التى تساهم في تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتى من أبرزها إنشاء مستشفى مركزي، بالإضافة إلى إقامة مركز خدمات متكامل يضم شهر عقارى وسجل مدني، مع مشروع استكمال تغطية المصرف النزاز.

وذكر أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجى عقد جلسة استماع في مارس الماضي مع ممثلين من أهالى مدينة كلابشة، حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أي توصيات كانت مدرجة.