قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها بدأت تعلم الرقص منذ صغرها، مؤكدة أنها تحب الرقص بشكل كبير جدًا ، وتحرص على تعلم رقصات وأنواع جديدة في الرقص، معلقة: «الرقص بيرحني أوي، لما بدخل كلاس رقص ساعة بقي راجعة طايرة»- بحسب تعبيرها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أنها انضمت لفرقة رقص سهام بالخوجه، بعد مشاهدتها لأحد العروض التي تقدمها الفكرة، الأمر الذي آثار إعجابها بشكل كبير، وشجعها على التعلم للرقص، مؤكدة أن أسرتها وافقت وشجعتها للتعلم.

وعن أكثر الصفات الموجودة بشخصيتها، والتي تحاول التخلص منها، أكدت أنها من الشخصيات العصبية، ولكنها تحاول أن تكون أكثر هدوءً وتحكما في أعصابها ومشاعرها وبشكل خاص في العمل.

وذكرت أنها استعانت ب «لايف كوتش»، في محاولة منها للتغلب على عصبيتها الشديدة، وتغيير الصفات السلبية في شخصيتها، وكذلك ليساعدها في معرفة السبب الأساسي لعصبيتها الزائدة ومحاولة حل المشكلة من جذورها، مؤكدة أنه ساعدها في فهم نفسها بشكل أفضل وشعرت بتحسن تدريجي وأصبحت أكثر هدوءً عما مضي.

ونوهت إلى أن عصبيتها الزائدة أثرت عليها في بعض الأحيان خلال عملها، حتى أنها شعرت بأنه كان لديها أداء أفضل لبعض المشاهد الفنية في الأعمال التي قدمتها، بسبب عصبيتها الزائدة، مؤكدة أنها شخصية شديدة الحساسية ومن الصعب التحكم في دموعها.