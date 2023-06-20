طالبان تنفذ عملية إعدام علنية للمرة الثانية منذ توليها السلطة

نفذت طالبان عملية إعدام علنية، للمرة الثانية منذ استعادتها السلطة، حيث تم إعدام رجل أدين بقتل خمسة أشخاص، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في بيان.

وجرى تنفيذ عملية الإعدام اليوم الثلاثاء في شرق أفغانستان، في حضور عدد من مسؤولي طالبان والمواطنين.

وجاء في البيان أن الرجل قتل ثلاثة رجال وسيدة، عقب دخول منزل في منطقة قارجاي في إقليم لاجمان في الليل. ولاحقا، قام بقتل رجل آخر من نفس الأسرة.

ولم يتضح الدافع وراء الجريمة أو التوقيت الفعلي لارتكابها في بيان المحكمة.

وكان قد تم تنفيذ أول عملية إعدام علنية منذ استعادة طالبان السيطرة في أغسطس 2021 في ديسمبر الماضي.