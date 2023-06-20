خمسة آلاف شخص يتضررون من تغيير اسم شارع في براغ بسبب حرب أوكرانيا

تعتزم السلطات التشيكية قريبا تغيير عنوان حوالي خمسة آلاف من سكان العاصمة براغ إلى عنوان جديد، حيث سيجري تم تغيير اسم الشارع الذي تم تسميته سابقا على اسم الجنرال السوفيتي إيفان ستيبانوفيتش كونيف بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال متحدث باسم مجلس المدينة يوم الإثنين، إنه سيجري تغيير اسم شارع كونوفوفا اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وستتسبب هذه الخطوة في بعض الإزعاج لسكان الطريق الرئيسي، البالغ طوله 4ر3 كيلومتر تقريبا، لأنهم سيكونون ملزمون بتغيير بطاقات هويتهم ووثائق أخرى في غضون ستة أشهر. كما ستتأثر مئات الشركات والمحلات التجارية.

وسيطلق على الشارع في المستقبل اسم "هارتيجوفا" - وهو اسم العمدة السابق لمنطقة تشيكوف الحالية، كاريل هارتيج (1833-1905).

يشار إلى أنه تم إزالة تمثال كبير لكونيف (1897-1973) في ساحة ميدان "إنتربرجيد" في براغ في أبريل 2020. وتحدثت السفارة الروسية في ذلك الوقت عن "عمل تخريبي".

وشارك المارشال السوفيتي مع قواته في معركة برلين في الحرب العالمية الثانية قبل تحرير براغ في مايو 1945.

وأثناء بناء جدار برلين في أغسطس 1961، كان كونيف القائد الأعلى للقوات السوفيتية في ألمانيا.