أمين الناتو ووزير الدفاع الألماني يعتزمان حضور مناورات إير ديفندر 2023

من المقرر أن يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرج ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مناورات الحلف الجوية "إير ديفندر 2023" اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتم إطلاع الاثنين على المناورات في قاعدة شلسفيج الجوية في شمالي ألمانيا، وإبلاغهم بأنظمة الأسلحة علاوة على الحديث إلى الجنود هناك.

كما أنه من المتوقع أن يحضر قادة القوات الجوية لـ 18 دولة مشاركة في المناورات.

وتعد مناورات "إير ديفندر 2023 "، التي يشارك فيها 10 آلاف جندي و 250 طائرة من 25 دولة، أكبر تدريبات جوية في تاريخ الناتو.وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتهدف المناورات إلى التدريب على استجابة الناتو على هجوم من قبل تحالف شرقي وهمي وكيفية استعادة الأراضي التي احتلها العدو بالفعل.