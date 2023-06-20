الشرطة ترجح عطلا تقنيا وراء حريق في أكبر متنزه ترفيهي في ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن سبب اندلاع الحريق في أكبر متنزه ترفيهي في ألمانيا هو على الأرجح عطل تقني.

وأوضح المحققون أن التوصل إلى تقييمات موثوقة لسبب الحريق ستستغرق بضعة أسابيع.

وأعيد افتتاح "متنزه أوروبا" في مدينة روست الألمانية أمام الزوار صباح اليوم، بعد يوم من اندلاع الحريق الذي تصاعدت فيه أعمدة سوداء ضخمة من الدخان فوق الموقع.

وقالت متحدثة باسم الحديقة إن جميع المزارات والفنادق في "متنزه أوروبا" الذي تبلغ مساحته 95 هكتارا ستفتح كالمعتاد، باستثناء المنطقة المتضررة من الحريق.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الاثنين في غرفة فنية لوحدة "عالم الألماس السحري" التي تضم أقزاما متحركة تعمل في منجم للماس وتنين. ويمر متزلج مائي وقطار أفعواني عبر هذه المنطقة.

وقالت الشرطة إن آليات السلامة مثل أجهزة الكشف عن الحرائق وأجهزة الإنذار عملت كما هو مخطط لها.

وتم نشر أكثر من 450 فردا من رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في المتنزه القريب من مدينة فرايبورج المتاخمة للحدود الفرنسية.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة خلال عمليات السيطرة على الحريق.

وكان حوالي 25 ألف شخص داخل "متنزه أوروبا" عندما اندلع الحريق. وطُلب من الزوار مغادرة المتنزه بطريقة منظمة.