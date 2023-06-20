عضو باتحاد الصناعات: متابعة تنفيذ السياسات الصناعية أصعب من وضعها

قال الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر ظلت لسنوات طويلة تنتهج سياسة حماية جمركية للصناعة.

وأضاف خلال جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أن المطلوب هو أن تكون رعاية للصناعة، موضحا أن وضع السياسات قد يكون سهلا، لكن الأمر الأصعب يتمثل في متابعتها وتنفيذها.

وأوضح أنّ المطلب الأول من الحكومة عند وضع سياسة صناعية، يتمثل في أن تكون هناك كوادر قادرة على تنفيذ السياسة، وتؤدي حق الحكومة وحق الشعب في الحوافز التي منحتها للمصنّعين.

وذكر أنّ ما يحدث حاليا ومنذ سنوات طويلة، هو وضع سياسة ومن ثم يحصل المستثمر على الحوافز المقررة في هذه السياسة، لافتا إلى أنّها تُترك لفترة طويلة تصل إلى 40 سنة.

وضرب مثالا على ذلك بوضع بنود في قانون الجمارك بما يُشجع الصناعات التجميعية بقطاع السيارات، موضحا أنّ القانون ظل على حاله حتى قبل عام.

وشدد على ضرورة توفر وحدات قادرة على متابعة السياسات الصناعية الموضوعة في وزارة الصناعة.