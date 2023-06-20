 القبض على رجل بعد إصابة 3 أشخاص في هجوم على مطاعم بنيوزيلندا - بوابة الشروق
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القبض على رجل بعد إصابة 3 أشخاص في هجوم على مطاعم بنيوزيلندا

الشرطة النيوزيلندية
الشرطة النيوزيلندية

نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 6:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 6:23 ص

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء إنه جرى اعتقال رجل وبحوزته فأس بعد مهاجمته زبائن في ثلاثة مطاعم صينية في البلاد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم حالته خطرة، بعد أن دخل الرجل مطاعم أوكلاند ويزعم أنه بدأ في ضرب الزبائن بفأس.

وقالت الشرطة صباح الثلاثاء إنه جرى اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عاما في مكان الحادث.

وقال ستيفان ساجار، قائد المنطقة الشرقية في وايتماتا إن الشرطة ليس لديها دليل يشير إلى أن الهجوم كان له دوافع عنصرية.

وتابع "نحن ندرك كم كان هذا الحادث مخيفا لمن حضروه، وللمجتمع الأوسع، ونحن نضمن وجود دعم لكل من الضحايا وأصدقائهم وعائلاتهم".

ومثل الرجل المتهم بالحادثة، وهو صيني الجنسية، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء. وقد أصدرت المحكمة أوامر حظر صارمة، منعت وسائل الإعلام من تناول القضية.

وقال ساجار إن الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وأضاف أن الضحايا ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى.


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