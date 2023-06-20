قالت الإعلامية إنجي أنور، إن أسعار الذهب تواصل الانخفاض في مصر والعالم، مشيرة إلى أنها ليست من أنصار أو هُواة متابعة أسعار الدهب يوم بيوم ولحظة بلحظة.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن ثقافة المضاربة زالربح السريع أصبحت مسيطرة على الكثير من المصريين.



وأكملت: «وأنا بصراحة لما بقرأ الأخبار دي بزعل على الناس اللي باعت أرضها وبيوتها، وجريت ورا الشائعات عشان تشتري دهب، فاكرين طوابير الدهب في العيد الصغير، فاكرين الناس اللي كانت بتقول الحق يا جدع ده فيه تعويم جاي.. والدولار هيعدي الخمسين جنيه بعد العيد، وبالتالي الناس جريت اشترت دهب وعقارات ودولارات».



واستطردت: «ناس كتير باعت اللي وراها واللي قدامها ونزلت سوق المضاربة برجليها.. بس أنا مش عارفة اللي اشترى جرام الدهب بـ 3 آلاف جنيه لما كان سعره المحلي أكتر من سعره العالمي بـ 700 جنيه على أمل إنها هتكسب وتلعب بالفلوس لعب.. الناس دي عاملة ايه دلوقتي والجرام بـ 2100 جنيه؟».



وتساءلت: «اللي اشتروا الجنيه الدهب بـ22 ألف جنيه هيعملوا ايه بعد ما بقى بحوالي 17 ألف جنيه؟ ليه فكرة المخاطرة بقت مسيطرة علينا كده؟ محدش يحب لحد الخسارة أبدا، لكن إحنا قدام تجربة لازم نتعلم منها».



وأشارت إلى أن البعض خزن محصول الأرز لرفع سعره وتعطيش السوق، لكنهم مجبرون الآن طرحه بسعر التكلفة، بعد انخفاض السعر من 35 إلى 23 جنيهًا.



واختتمت: «تخيلوا البورصة اللي فيها مضاربة على الأسهم بتعاني من إن الناس مش بتهوب منها؛ إلا من رحم ربي، وسيبناها وروحنا نضارب في الدهب والعقارات والدولارات، ده فيه ناس باعت الفدانين اللي حيلتهم علشان تدخل تضارب بفلوسها».