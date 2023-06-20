تتواصل عروض المسرحية الغنائية «العصا والقبعة»، المستوحاة من مذكرات تشارلي شابلن، وهو العمل الذي تنتجه الهيئة العامة لقصور الثقافة - قصر ثقافة مصطفى كامل

ومن المقرر أن يُعرض العمل المسرحي، اليوم الاثنين، وغدا والثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، ويوم الخميس، على قصر ثقافة الأنفوشي، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء، في حين يُعرض العمل في السابعة من مساء السبت المقبل بمركز الجيزويت.

ويحكي العمل، السيرة الذاتية للممثل والمخرج وصانع الأفلام الشهير تشارلي تشابلن، في تصور مسرحي يجمع بين الحكي والتشخيص والغناء الحي.

ويتم ذلك من خلال مقابلة متخيلة بين تشارلي تشابلن، العجوز الذي يقضي أيامه الأخيرة في منفاه الاختياري في سويسرا، وبين ممثل شاب غير معروف، حيث يسترجعان قصة صعود تشابلن بداية من طفولته القاسية ثم صعود نجمه في هوليوود، ومواجهاته مع المكارثيين التي انتهت بطرده من الولايات المتحدة، ثم حصوله على الأوسكار الشرفية في سبعينيات القرن العشرين. إنها حكاية تشارلي العجوز وقلبه الشاب.

والعمل من تأليف وأشعار أسامة الهوارين، وإخراج محمد الزيني، وتأليف وتوزيع موسيقي الدكتور محمد حسني، ، وتصميم وتدريب استعراضات محمد ميزو، وبسنت نجم، وسينوجرافيا سعاد إسماعيل، وهندسة صوتية محمد خالد، وعروض مرئية مؤمن محمد، وإضاءة أحمد طارق، وماكياج مارينا مجدي، وتدريب أصوات آن هشام.