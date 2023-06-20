مقتل 4 مُستوطنين إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على طريق سريع بين رام الله ونابلس

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مستوطنين، جراء عملية إطلاق نار، قرب محطة وقود، على الطريق السريع الرابط بين محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية، ونابلس "شمالا".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال حيد مُنفذ العملية، ما يرجح استشهاده، مشيرة إلى إصابة مستوطنين آخرين.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فلسطينيين كانوا موجودين في محطة الوقود، انتقامًا منهم، ولم يتسن معرفة مصيرهم، في ظل الطوق الأمني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على محيط محطة الوقود ومنعه أحد من الاقتراب.