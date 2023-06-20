تباينت آراء طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة السلام الرسمية لغات بالزيتون بمحافظة القاهرة باختلاف اللغات، وقال الطلاب إن امتحان اللغتين الألمانية والإسبانية جاء سهلا ومباشرا، في حين قال طلاب اللغة الفرنسية إن الامتحان احتوى على عدد من النقاط غير المباشرة والتي احتاجت وقتا للإجابة عليها.

وقال الطالب ضياء ناصر إنه استطاع الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الفرنسية من سهولة الامتحان، موضحا أنه راجع كل الإجابات المدونة بكراسته فور الخروج من اللجنة مع أستاذ المادة كي يطمئن قلبه، مضيفا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ذاكرا أن هناك 4 أسئلة وضعت لتحديد مستوى الطالب المتفوق وبالتركيز سيجيب عنها الجميع.

وأكد مروان ثابت، صعوبة امتحان الفرنسية الذي احتوى على بعض النقاط غير المباشرة وكان يحتاج لوقت أكبر، قائلا: "الأسئلة المقالية كان تحتاج لوقت أطول ومساحة أكبر للإجابة عنها.. أنا لجأت لضغط الحروف واختصارها ما أدى لتشويه ورقة الإجابة".

وأشار الطالب أحمد حسن إلى صعوبة أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان المادة الإيطالية نظرا لضيق الوقت، موضحا أن أسئلة الامتحان كانت تحتاج إلى نصف ساعة إضافية لشعور الطالب بالراحة وقت الإجابة عنها بدلا من التوتر والقلق.

وأكدت الطالبة سماح محمد، سهولة امتحان اللغة الألمانية، مقارنة بامتحانات الأعوام السابقة، فقد استغرقت وقتا طويلا للإجابة عنها أمس، قائلة: "اليوم الامتحان كان بسيط ومباشر لكن قلقانة من امتحان الكيمياء يوم الأحد المقبل".

وأشارت الطالبة مروة عبدالقادر إلى سهولة امتحان المادة الإسبانية وإجابتها عن كل الأسئلة، متابعة: "الامتحان جميل ويحتاج لتركيز عند قراءة الأسئلة قبل الإجابة عنها وخاصة الاختيار من متعدد".