محافظ مطروح يستقبل وفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

استقبل محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، وفدا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ضمن أنشطة مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدرتها وتنمية التجمعات المنتجة المنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الوكالة.

وأثنى محافظ مطروح على التعاون مع الجهاز في العديد من المجالات، مشيدًا بأنشطة التدريبات الفنية التي يتم تنفيذها بمدينة سيوة والممولة من خلال المشروع.

واستعرضت فيكتورينا إيفا سواريث مديرة مكتب التعاون الإسباني بالقاهرة، أنشطة الوكالة المختلفة وأبدت ترحيبها فى استكمال التعاون مع المحافظة من خلال الجهاز فى عدد من المحاور التنموية المختلفة.

كما قام أحمد الكناني مسئول المشروع من الجهاز بالقاهرة، وحسام صالح مدير فرع الجهاز بمحافظة مطروح، بشرح الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تستهدف تحسين قدرات السيدات صاحبات الحرف القائمة على اشغال الإبرة والتطريز اليدوي بمدينة سيوة فنيا وتسويقيا، وكذلك بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظة، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير التصميمات والموديلات الخاصة باشغال الإبرة والتطريز اليدوي بالتجمعات الانتاجية بالمحافظة وأنشطة التسويق المختلفة والتي تستهدف زيادة القدرة التنافسية لمجموعات الإنتاج النسائية التى تشتهر بها محافظة مطروح، مما يساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى الدخل لصاحبات الحرف.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد لمدينة سيوة لتفقد أنشطة التدريب الفني الذي استمر على مدار ٢٥ يوما والذي استهدف تنمية قدرات ٢٠ سيدة من العاملات فى مجال التطريز اليدوي وتسليم شهادات التقدير والجوائز الرمزية للمتدربات.