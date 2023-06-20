فوز أحمد السعدون برئاسة مجلس الأمة الكويتي بالتزكية

فاز رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون برئاسة المجلس في دورته الحالية، بالتزكية.

وقال السعدون بهذه المناسبة :"اشكر الجميع واشعر بحجم المسؤولية" ، مضيفا "هذا الاجماع يزيد المسؤولية علي" .

وأضاف :"بعد حل المجلس والانتخابات، شعرنا بالغضب لدى الناس وهناك رسائل من الشعب الكويتي لتصحيح المسار".

وانسحبت الحكومة من الجلسة أثناء انتخابات مكتب المجلس وذلك لعدم التدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة. وهذه هي المرة الثانية التي لم تتدخل الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة وذلك بناءً على قرار ولي العهد الذي أكد فيه عدم تدخل الحكومة في اختيار الرئيس .

وافتتح ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، في وقت سابق اليوم ، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة .